Фура вспыхнула после тарана газовой трубы в Нижегородской области и попала на видео

Под Нижним Новгородом фура протаранила газовую трубу, вспыхнула и попала на видео

В селе Туртапка Нижегородской области большегрузный автомобиль врезался в газовую трубу и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Водитель выпрыгнул из кабины и остался жив. Со слов очевидцев, пешеход переходил дорогу. Грузовик не успел затормозить и ему пришлось свернуть на обочину», — отмечается в публикации.

На кадрах с моментом аварии видно, что тягач с полуприцепом на высокой скорости выехал с проезжей части. Машину занесло, спустя несколько секунд вокруг нее вспыхнуло пламя.

