На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фура вспыхнула после тарана газовой трубы в Нижегородской области и попала на видео

Под Нижним Новгородом фура протаранила газовую трубу, вспыхнула и попала на видео
true
true
true
close
Telegram-канал Ni Mash

В селе Туртапка Нижегородской области большегрузный автомобиль врезался в газовую трубу и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Водитель выпрыгнул из кабины и остался жив. Со слов очевидцев, пешеход переходил дорогу. Грузовик не успел затормозить и ему пришлось свернуть на обочину», — отмечается в публикации.

На кадрах с моментом аварии видно, что тягач с полуприцепом на высокой скорости выехал с проезжей части. Машину занесло, спустя несколько секунд вокруг нее вспыхнуло пламя.

До этого на видео попал момент ДТП с кроссовером Audi в самом центре Санкт-Петербурга. На пересечении Невского проспекта и Садовой улицы водитель проехал на красный свет, в него врезались несколько автомобилей, двигавшихся перпендикулярно. От удара Audi перевернулась, пострадала женщина, ехавшая в одной из машин.

Ранее появилось видео с последствиями массового ДТП с грузовиками на Домодедовском шоссе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами