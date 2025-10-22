Появилось видео с последствиями массового ДТП с грузовиками в Подмосковье

В Подмосковье попали на видео последствия массовой аварии с грузовиками

На Домодедовском шоссе в Подмосковье столкнулись не менее трех грузовых машин, включая большегрузную фуру, самосвал и «Газель». Видеозапись с последствиями аварии опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Кадры с серьезного ДТП на Домодедовском шоссе в Подольском городском округе - снова несколько грузовиков и где-то между ними легковушки. Информация о пострадавших уточняется», — отмечается в публикации.

На видеозаписи видно, что в ДТП повреждения получили фургон «Газель», большегрузный тягач Volvo с полуприцепом и самосвал «КамАЗ». Также на месте массового ДТП стоят не менее трех легковых автомобилей. У кроссовера темного цвета разбита задняя часть, белый Renault Talisman отбросило на тросовое ограждение, разделяющее встречные транспортные потоки.

Авария произошла на спуске, в районе границы городских округов Подольск и Домодедово. В этом месте часто собирается пробка перед светофором.

В ГУ МВД по Московской области уточнили, что в массовом ДТП участвовали два грузовика и семь легковых автомобилей.

«В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее стало известно, что массовое ДТП парализовало движение на Домодедовском шоссе.