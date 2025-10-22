Jaguar Land Rover из-за кибератаки понес рекордные в истории британского бизнеса убытки

Автомобильный концерн Jaguar Land Rover понес рекордные для британского бизнеса потери в $2,7 млрд из-за кибератаки, парализовавшей работу его заводов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию британского издания The Times.

«Согласно предварительным оценкам, ущерб от масштабного взлома хакеров уже составил £2 млрд стерлингов (почти $2,7 млрд). По данным Центра кибермониторинга, вследствие атаки, затронувшей компанию, ее поставщиков и местные предприятия смежников, пострадали в общей сложности свыше 5 тыс. британских предприятий и организаций», — отмечается в публикации.

Расходы на преодоление последствий кибератаки могут вырасти еще, в зависимости от времени, которое потребуется затратить на восстановление производства и способности удовлетворять спрос во всей цепочке поставок.

На фоне кризисной ситуации британское правительство предоставило для Jaguar Land Rover гарантии по кредиту на сумму £1,5 млрд ($2 млрд), чтобы автокомпания могла покрывать текущие расходы. Работа на британских и других европейских предприятиях автопроизводителя частично возобновилась, но полная загрузка мощностей ожидается не ранее января 2026 года.

Кибератака на Jaguar Land Rover стала самой дорогостоящей в истории британского бизнеса.

