Кроссовер Jaecoo J8 резко подорожал в России

В России кроссовер Jaecoo J8 подорожал на 100–300 тыс. рублей
В России подорожал кроссовер Jaecoo J8, стоимость его старшей версии превысила 5 млн рублей. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

«Большинство имеющихся комплектаций модели подросли в цене на 100 тысяч рублей, а одна из них — сразу на 300 тысяч. Стоимость флагманской версии J8 при этом преодолела психологическую отметку в 5 млн рублей», — отмечается в публикации.

Jaecoo J8 предлагается в России в трех комплектациях. До подорожания кроссоверы 2024 года выпуска стоили от 4,17–4,92 млн рублей в зависимости от версии после повышения цен — 4,27–5,02 млн рублей. Автомобили 2025 года выпуска доступны только в начальной комплектации Active за 4,52 млн рублей против прежних 4,27 млн рублей.

