«Оторвало ступню»: в Ленобласти на видео сняли кульбит байкера в жестком ДТП

В Ленобласти на видео попало сальто байкера в воздухе от удара авто

В Красном селе байкер на скорости врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Авария произошла на пересечении Гатчинского шоссе и Красногородской улицы. Водитель двухколесного транспортного средства летел по прямой, а отечественный автомобиль поворачивал налево», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автомобиль, от удара байкер подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, при этом его транспорт отлетает в сторону. По словам очевидца, в результате аварии у мотоциклиста оторвало ступню, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

В пресс-службе МВД уточнили, что в настоящее время байкер находится в состоянии средней степени тяжести.

