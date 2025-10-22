На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Оторвало ступню»: в Ленобласти на видео сняли кульбит байкера в жестком ДТП

В Ленобласти на видео попало сальто байкера в воздухе от удара авто
true
true
true

В Красном селе байкер на скорости врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Авария произошла на пересечении Гатчинского шоссе и Красногородской улицы. Водитель двухколесного транспортного средства летел по прямой, а отечественный автомобиль поворачивал налево», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автомобиль, от удара байкер подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, при этом его транспорт отлетает в сторону. По словам очевидца, в результате аварии у мотоциклиста оторвало ступню, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

В пресс-службе МВД уточнили, что в настоящее время байкер находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в городе Петрозаводске Республики Карелия автомобиль сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе.

Ранее в Твери Geely на большой скорости влетел в ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами