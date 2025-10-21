На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Карелии на видео попало, как коляска с ребенком отлетела в момент ДТП

В Карелии на видео попало, как автомобиль сбил коляску с ребенком
true
true
true
close
CityLink

В городе Петрозаводске Республики Карелия автомобиль сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске на «зебре» сбили пешехода с детской коляской. Это произошло вчера вечером на пешеходном переходе на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской. На записи видно, что человек в темной одежде со светлой детской коляской спешит перейти проезжую часть по «зебре», когда в него врезается белый легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения коляска, в которой находился ребенок, отлетела на проезжую часть, после чего на помощь подбежали прохожие, а водитель отъехал назад. По информации канала, через несколько минут после ДТП на место приехала скорая, при этом о состоянии ребенка не сообщается.

До этого сообщалось, что в Челябинске водитель сбил 10-летнего мальчика и уехал.

Ранее в Твери Geely на большой скорости влетел в ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами