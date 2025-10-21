«За жизнь борются врачи»: в Твери Geely на большой скорости влетел в ребенка

В Твери на видео попало, как Geely на большой скорости сбил ребенка

В Твери автомобиль Geely влетел в ребенка на тротуаре после столкновения с Mitsubishi. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

«Машина на всей скорости вылетела на тротуар и сбила 14-летнего мальчика. На Благоева столкнулись Mitsubishi Lancer и Geely. 30-летняя женщина на «Лансере» при повороте налево чуть не врезалась в другой автомобиль. За жизнь подростка сейчас борются врачи», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как после столкновения белый автомобиль выезжает на тротуар и сбивает подростка, который стоит рядом с электросамокатом. По информации канала, в результате произошедшего школьник получил серьезные травмы.

