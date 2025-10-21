Под Волгоградом столкнулись 10 машин, есть пострадавшие

Под Волгоградом женщины пострадали в ДТП с легковушками, грузовиками и автобусом

В Волгоградской области столкнулись 10 автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области в своем Telegram-канале.

«Устанавливаются обстоятельства ДТП в Среднеахтубинском районе. По предварительной информации, 21.10.2025 года в 09-35 час. на 3 км автодороги «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», произошло столкновение двух грузовых автомашин, автобуса и семи легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машины получили повреждения, при этом в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала, в результате аварии пострадала пассажирка Nissan и пассажирка Volkswagen. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время на участке дороги движение транспорта затруднено.

До этого в городе Петрозаводске Республики Карелия автомобиль сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе.

Ранее в Твери Geely на большой скорости влетел в ребенка.