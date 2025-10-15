На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ленинградский проспект в Москве частично перекрыли из-за машины в огне

В Москве частично перекрыли движение на Ленинградском проспекте из-за возгорания автомобиля
true
true
true

В Москве на Ленинградском проспекте вспыхнул автомобиль каршенинга. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

«Москва. Ленинградский проспект 64. Горит автомобиль каршеринга», — сообщает канал.

Судя по данным сервиса »Яндекс. Карты», на месте происшествия образовался затор. Из-за возгорания автомобили медленно проезжают проблемный участок дороги.

О том, что стало причиной возгорания автомобиля каршеринга, не сообщается.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

«На внешней стороне 71-го км МКАД (в районе съезда №71) произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города», — говорилось в сообщении Дептранса.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами