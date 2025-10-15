Ленинградский проспект в Москве частично перекрыли из-за машины в огне

В Москве частично перекрыли движение на Ленинградском проспекте из-за возгорания автомобиля

В Москве на Ленинградском проспекте вспыхнул автомобиль каршенинга. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

«Москва. Ленинградский проспект 64. Горит автомобиль каршеринга», — сообщает канал.

Судя по данным сервиса »Яндекс. Карты», на месте происшествия образовался затор. Из-за возгорания автомобили медленно проезжают проблемный участок дороги.

О том, что стало причиной возгорания автомобиля каршеринга, не сообщается.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

«На внешней стороне 71-го км МКАД (в районе съезда №71) произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города», — говорилось в сообщении Дептранса.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».