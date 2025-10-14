На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мы опоздали, и ты никуда не поедешь»: водители перекрыли проезд москвичке на премиум авто

В Москве водители перекрыли проезд москвичке, игнорирующей ПДД, и попали на видео
В Москве мужчина заблокировал проезд водительнице, которая неправильно припарковала свой премиум автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Автомобилисты из ЖК Новое Измайлово «взяли в плен» автоледи на премиальной тачке. Дама перекрыла ночью во дворе несколько машин и спокойно спала, не оставив даже номера на лобовом стекле. Несколько человек утром не смогли выехать на работу и с 7:00 до 10:30 искали владельца зеленого авто», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчины стоят перед зеленым автомобилем, тем самым блокируют проезд.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД капот легкового автомобиля оторвался в момент движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как капот легкового автомобиля отрывается во время движения, перекрывая при этом лобовое стекло. Водитель, который не может следить за ситуацией на дороге, принимает решение отъехать ближе к дорожному ограждению, но задевает проезжающую машину.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».

