«Мы опоздали, и ты никуда не поедешь»: водители перекрыли проезд москвичке на премиум авто

В Москве мужчина заблокировал проезд водительнице, которая неправильно припарковала свой премиум автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Автомобилисты из ЖК Новое Измайлово «взяли в плен» автоледи на премиальной тачке. Дама перекрыла ночью во дворе несколько машин и спокойно спала, не оставив даже номера на лобовом стекле. Несколько человек утром не смогли выехать на работу и с 7:00 до 10:30 искали владельца зеленого авто», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчины стоят перед зеленым автомобилем, тем самым блокируют проезд.

