На МКАД легковушка осталась без капота и попала на видео

На МКАД на видео попало, как капот закрыл лобовое стекло легковушке
В Москве на МКАД капот легкового автомобиля оторвался в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Капот не держится, тормоза не работают как надо. <…> ДТП на 52 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как капот легкового автомобиля отрывается во время движения, перекрывая при этом лобовое стекло. Водитель, который не может следить за ситуацией на дороге, принимает решение отъехать ближе к дорожному ограждению, но задевает проезжающую машину.

До этого сообщалось, что в Северодвинске курьер на скутере подлетел в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как скутер врезается в красный автомобиль, от удара водитель перелетает через транспорт и падает на проезжую часть. Водителю скутера не понадобилась помощь медиков. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оформили ДТП. Также сообщается, что скутер получил серьезные повреждения: уцелел только мотор и колеса.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».

