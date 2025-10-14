В России предложили ввести контроль за оборотом метанола

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ввести контроль за оборотом метанола через его учет в ЕГАИС. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«По мнению союза, несмотря на запрет, метанол по-прежнему используется в составе стеклоомывающих жидкостей, а его широкая доступность приводит к регулярным массовым отравлениям. Предложенные же меры позволят усилить контроль за оборотом, улучшить свойства стеклоомывателей, а также увеличить спрос на метанол», — сообщает газета.

В Минпромторге заявили о готовности обсуждать идею после создания реестра производителей. Формирование списка закончится 1 ноября 2025 года.

До этого журнал «За рулем» рассказал, что самостоятельное изготовление зимней стеклоомывающей жидкости из концентратов не несет финансовой выгоды, также концентрат не поможет разморозить замерзший бачок стеклоомывателя.

Среди испытанных журналом 13 образцов самодельной незамерзайки из концентратов минимальное воздействие на резиновые детали автомобиля обнаружил только один препарат. Еще один показал аномально высокое воздействие на резину. Также в продаже оказались несколько образцов, изготовленных из метанола, использование которого для омывающих жидкостей запрещено в России.

Ранее сообщалось, что «незамерзайка» для авто рекордно подорожала в России.