На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили ввести контроль за оборотом метанола

«Ъ»: Национальный автомобильный союз предложил ввести контроль за оборотом метанола
true
true
true
close
Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ввести контроль за оборотом метанола через его учет в ЕГАИС. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«По мнению союза, несмотря на запрет, метанол по-прежнему используется в составе стеклоомывающих жидкостей, а его широкая доступность приводит к регулярным массовым отравлениям. Предложенные же меры позволят усилить контроль за оборотом, улучшить свойства стеклоомывателей, а также увеличить спрос на метанол», — сообщает газета.

В Минпромторге заявили о готовности обсуждать идею после создания реестра производителей. Формирование списка закончится 1 ноября 2025 года.

До этого журнал «За рулем» рассказал, что самостоятельное изготовление зимней стеклоомывающей жидкости из концентратов не несет финансовой выгоды, также концентрат не поможет разморозить замерзший бачок стеклоомывателя.

Среди испытанных журналом 13 образцов самодельной незамерзайки из концентратов минимальное воздействие на резиновые детали автомобиля обнаружил только один препарат. Еще один показал аномально высокое воздействие на резину. Также в продаже оказались несколько образцов, изготовленных из метанола, использование которого для омывающих жидкостей запрещено в России.

Ранее сообщалось, что «незамерзайка» для авто рекордно подорожала в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами