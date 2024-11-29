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«Незамерзайка» для авто рекордно подорожала в России

В России незамерзающая жидкость для авто подорожала на 13%

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В России за год стеклоомывающая жидкость для автомобилей подорожала на 13%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «Контур.Маркета».

«В рознице спрос на омывающие жидкости за год практически не изменился, в то время как средний чек вырос на 13% и составил 680 рублей», — говорится в сообщении издания.

Рост стоимости незамерзайки аналитики связали с повышением цен на изопропиловый спирт, который используется при производстве жидкости вместо запрещенного метанола.

До этого эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что незамерзающая жидкость на основе метанола лучше всего подходит для использования в бачке стеклоомывателя автомобиля в зимнее время.

По его словам, метанол не меняет консистенцию даже при -30 °C. Хорошо смывает реагент, обладает слабым запахом, хотя такую жидкость официально запрещено продавать, уточнил Колодочкин.

Ранее автоэксперт Никита Родионов назвал три типа омываек, которые портят форсунки автомобиля.

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