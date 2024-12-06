«За рулем» назвал россиянам недостатки самодельной незамерзайки

Самостоятельное изготовление зимней стеклоомывающей жидкости из концентратов не несет финансовой выгоды, также концентрат не поможет разморозить замерзший бачок стеклоомывателя. Об этом сообщает «За рулем».

«Экономии не будет – тем более что на трассах продают пятилитровые баклажки с метанольными омывайками, которые не воняют и не вязнут на морозе. Заливать в бачок чистый концентрат бессмысленно: это дорого, а вязкость охлажденного изопропила все равно будет слишком высокой», — отмечается в публикации.

Среди испытанных журналом 13 образцов самодельной незамерзайки из концентратов минимальное воздействие на резиновые детали автомобиля обнаружил только один препарат. Еще один показал аномально высокое воздействие на резину. Также в продаже оказались несколько образцов, изготовленных из метанола, использование которого для омывающих жидкостей запрещено в России.

Ранее были перечислены европейские автомобили, на которые ориентировался ВАЗ при создании «восьмерки».