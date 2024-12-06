Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«За рулем» назвал россиянам недостатки самодельной незамерзайки

«За рулем» назвал три недостатка самодельной незамерзайки

close
Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

Самостоятельное изготовление зимней стеклоомывающей жидкости из концентратов не несет финансовой выгоды, также концентрат не поможет разморозить замерзший бачок стеклоомывателя. Об этом сообщает «За рулем».

«Экономии не будет – тем более что на трассах продают пятилитровые баклажки с метанольными омывайками, которые не воняют и не вязнут на морозе. Заливать в бачок чистый концентрат бессмысленно: это дорого, а вязкость охлажденного изопропила все равно будет слишком высокой», — отмечается в публикации.

Среди испытанных журналом 13 образцов самодельной незамерзайки из концентратов минимальное воздействие на резиновые детали автомобиля обнаружил только один препарат. Еще один показал аномально высокое воздействие на резину. Также в продаже оказались несколько образцов, изготовленных из метанола, использование которого для омывающих жидкостей запрещено в России.

Ранее были перечислены европейские автомобили, на которые ориентировался ВАЗ при создании «восьмерки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами