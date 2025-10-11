Девушка наехала на девятилетнего самокатчика в Беслане

В Беслане девушка на Toyota сбила девятилетнего самокатчика

В Беслане 21-летняя девушка на Toyota сбила малолетнего самокатчика. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Владикавказ».

«ДТП произошло накануне вечером на ул. Ленина. После удара мальчик потерял сознание. Отец ребенка доставил сына в бесланский медцентр», — отмечается в публикации.

Ребенок получил черепно-мозговую травму, также у него ушибы и ссадины на лице. В ходе разбирательства выяснилось, что 21-летняя девушка, сидевшая за рулем Toyota в момент наезда, не имеет водительских прав.

