Сгоревший смоленский экс-чиновник отмечал в доме на колесах день рождения

РИА: ветеран СВО и экс-чиновник Олег Иванов сгорел в трейлере в день рождения

Сгоревший заживо в трейлере бывший чиновник из Смоленска Олег Иванов отмечал в доме на колесах свой день рождения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«По предварительным данным, мужчина отмечал в автофургоне свой день рождения, признаков насильственной смерти пока не обнаружено», — говорится в материале.

О трагедии стало известно 9 октября. Как писал Telegram-канал SHOT, после возвращения из зоны СВО, Иванов занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт. Накануне он привез ее в центр Мещерякова в Московской области. Мужчина решил переночевать в микроавтобусе, но ночью трейлер загорелся.

Как сообщал канал, во время пожара произошло несколько взрывов из-за установленных газовых баллонов.

Олег Иванов был крупным чиновником Смоленской области, а также являлся членом центрального правления ветеранов боевых действий России, членом Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Мужчина имел медаль «За отвагу» и «Георгиевский крест» IV степени Донецкой Народной Республики.

