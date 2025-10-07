«Спасся чудом»: блогер Давидыч едва не сгорел заживо в «Москвиче 3»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Mash: блогер Давидыч чудом спасся из горящего Москвича 3
Эрик Давидович/vk.com

Блогера Эрика Давидыча чудом спасся из горящего автомобиля «Москвич 3». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Блогеру чудом удалось спастись — авто за 70 млн рублей вспыхнуло за 4 секунды <...> Потушить его подручными средствами не удалось, 1000-сильное авто выгорело полностью. Его стоимость — более 70 млн рублей. Из них сама машина стоит около 2,2 млн, все остальное — доработки», — говорится в публикации.

О том, что в Москве сгорел тюнингованный кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча, который он называл 1000-сильным монстром, стало известно 7 октября.

По данным Telegram-канала Baza, Машина полностью выгорела — от кузова остался только каркас. По словам блогера, он не пострадал, а пожар начался из-за того, что автомобиль «перетюнинговали до такой степени, что машина не выдержала.

Позже автоблогер рассказал, что у автомобиля вырвало кардан и он ударил в бензобак. После этого машина загорелась. По его словам, в автомобиле от «Москвича 3» только кузов. Остальное — детали тюнинга.

Ранее автоблогер Эрик Давидыч заявил, что планирует построить новый проект на базе «Москвича».

