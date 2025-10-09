Стали известны новые проблемы российских водителей из-за повышения утильсбора

Повышение утилизационного сбора, которое состоится 1 ноября 2025 года, значительно повлияет на автопарк России, а также приведет к ухудшению качества жизни россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Повышение утильсбора на иномарки приведет к увеличению темпов старения автопарка страны и, как следствие, снижению качества жизни граждан. Нам нужно защищать рынок только в тех сегментах, где есть сильные отечественные производители, а во всех остальных случаях нужно обеспечить мобильность», — отметил Шапарин.

Он подчеркнул, что введение утильсбора приведет к недополучению Федеральной таможенной службой нескольких сотен миллиардов рублей. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, учитывая географическую специфику России и большой отложенный спрос, повышение утилизационного сбора необоснованно.

Моржаретто отметил, что в истории существовали случаи введения заградительных финансовых барьеров для приобретения транспорта, но такие действия предпринимались в маленьких странах с большим населением.

В 2024 году из-за резкого повышения утильсбора пострадал авторынок: спрос упал на 30%, отметил эксперт.

Ранее выяснилось, что тысячи машин застрянут на границе с Китаем из повышения утильсбора.