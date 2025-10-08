На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в центре Екатеринбурга произошла «дорогая» авария

112: в Екатеринбурге жена владельца автопарка элитных авто устроила дорогое ДТП
В Екатеринбурге жена владельца автопарка элитных автомобилей попала в ДТП на Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В центре Екатеринбурга дорогая авария. Ее устроила жена владельца автопарка элитных тачек Артема Шишкина. ДТП произошло утром на перекрестке 8 Марта и Бориса Ельцина. Столкнулись элитный Lamborghini и Mercedes, за рулем спорткара находилась Екатерина Шишкина. Предварительно, она не уступила дорогу «Мерседесу», — говорится в сообщении.

Водители запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части находится разбитый автомобиль, рядом с которым стоит женщина. На записи также заметно, что ДТП затруднило движение транспорта.

По информации канала, в сентябре текущего года в ДТП попал Артем Шишкин, когда вместе с друзьями возвращался домой с гонок по трассе Казань-Екатеринбург. Мужчина разогнался и не справился с управлением. В момент аварии Артем Шишкин врезался в дорожное ограждение.

Ранее на западе Москвы произошло ДТП со скорой.

