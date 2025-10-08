На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Егор Крид подарил подростку свой Lamborghini Urus

Егор Крид подарил свой Lamborghini Urus 15-летней фанатке из Астрахани
true
true
true

Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) подарил своей 15-летней фанатке свой Lamborghini Urus. Победителя артист объявил на своем стриме.

«Многодетная семья из Астрахани выиграла мой легендарный Lamborghini Urus благодаря моей поклоннице ! В 15 лет владеть Урусом это мощно. Очень рад такому результату!», — заявил Крид.

Также он подарил девушке и ее семье билеты на концерт. Он добавил, что та может продать автомобиль.

До этого в Москве автомобиль Lamborghini Urus, принадлежащий певцу Егору Криду, попал в ДТП.

По словам артиста, машина такси врезалась в его автомобиль, который в момент аварии стоял на светофоре. Удар был такой силы, что таксист даже не смог выйти из своего транспортного средства из-за деформации двери, отметил он.

Ранее в России 30 тысяч ЭПТС аннулировали из-за технического сбоя.

