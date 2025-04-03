В Москве Lamborghini Urus Егора Крида попал в ДТП

В Москве автомобиль Lamborghini Urus, принадлежащий певцу Егору Криду (настоящее имя — Егор Булаткин), попал в ДТП. Об этом сам исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.

По словам артиста, машина такси врезалась в его автомобиль, который в момент аварии стоял на светофоре. Удар был такой силы, что таксист даже не смог выйти из своего транспортного средства из-за деформации двери, отметил он.

«Со мной все ок. Спасибо. Не переживайте! Меня даже не было в машине, когда это случилось. И таксист тоже платить лично ничего не будет, это сторона страховых компаний, его компании и так далее», — написал певец.

Он также заявил, что ему жалко свой автомобиль.

«Ламбу жалко и чинить долго, но самое главное в этой ситуации, что никто не пострадал. Все остальное — мелочи жизни», — добавил исполнитель.

7 февраля актер Денис Матросов получил травму в аварии с полицейской машиной в Москве. Автомобиль Porsche, в котором находились артист и его жена, столкнулся с машиной ГИБДД Hyundai Solaris, которая ехала с включенной сиреной. Помимо актера, пострадал сотрудник полиции.

Ранее сообщалось, что доходы бизнеса Егора Крида упали на 70%.