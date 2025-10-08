Стало известно, почему рухнули продажи автомобилей «Москвич»

Падение продаж автомобилей «Москвич» связано с неправильным позиционированием бренда. Об этом в беседе с «Коммерсантом» сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Эта модель не очень пользовалась спросом на китайском рынке, но и на российском тоже очень ограниченный спрос, как выяснилось. <...> Сейчас рынок не продавца, а покупателя: чтобы продать какую-то модель, надо ее активно продвигать. И в этом смысле у «Москвича» никогда не было кампаний по продвижению моделей, кроме небольшого опыта с «Москвич-6»», — сказал эксперт.

До этого «Автостат» сообщил, что в России в сентябре 2025 года было продано 1,2 тыс. новых автомобилей «Москвич», что на 37% меньше, чем в том же месяце 2024 года.

Отмечалось, что 83% от этого количества пришлось на кроссовер «Москвич 3», а оставшиеся 17% – на лифтбек «Москвич 6», электрокроссовер «Москвич 3е» и кроссовер «Москвич 8».

Всего за 9 месяцев 2025 года в России было продано 11,2 тыс. новых автомобилей «Москвич» – на 24% меньше, чем в январе – сентябре 2024 года.

Также, ранее, представители компании «Москвич» опровергли информацию о якобы полном отсутствии спроса на свою флагманскую модель — семиместный семейный кроссовер «Москвич 8».

По данным представителей «Москвича», с момента начала продаж на территории РФ было реализовано в общей сложности 24 автомобиля «Москвич 8». В компании уточнили, что текущие темпы продаж «соответствуют установленному графику», однако не предоставили конкретной информации о плане реализации и не назвали города, в которых были приобретены данные автомобили.

