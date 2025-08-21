На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Москвиче» рассказали о продажах кроссовера «8»

Концерн «Москвич» продал 24 кроссовера «8» с момента старта продаж 22 июля
Москвич

Представители компании «Москвич» опровергли информацию о якобы полном отсутствии спроса на свою флагманскую модель — семиместный семейный кроссовер «Москвич 8». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автоконцерна.

По данным представителей «Москвича», с момента начала продаж на территории РФ было реализовано в общей сложности 24 автомобиля «Москвич 8». В компании уточнили, что текущие темпы продаж «соответствуют установленному графику», однако не предоставили конкретной информации о плане реализации и не назвали города, в которых были приобретены данные автомобили.

Накануне интернет-издание Autonews, ссылаясь на слова менеджера дилерского центра «Рольф», расположенного в городе Химки, сообщило об отсутствии спроса на новую модель «Москвич». Сообщалось, что в данном автосалоне за несколько недель с момента анонса новой модели удалось продать лишь один экземпляр, несмотря на наличие основных комплектаций. По информации издания, у других дилеров, расположенных в столице, указанные автомобили вовсе отсутствовали в наличии спустя почти месяц после объявления о старте официальных продаж на территории России.

Ранее сообщалось, что «Москвич» расширит свой модельный ряд.

