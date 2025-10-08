На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что осталось от сгоревшего кроссовера «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча

Автоблогер Эрик Давидыч: от сгоревшего «Москвича 3» осталась память и номера
Эрик Давидович/vk.com

Автоблогер Эрик Давидыч рассказал в своем Telegram-канале, что осталось от его тюнингованного «Москвича 3», который сгорел на МКАД в Москве.

«Бегаю занимаюсь восстановлением документов. Сумка то там была. Даже вытащить ее невозможно было. Я рыпнулся 2-3 раза, но это бесполезно было. От «Москвича» сохранилась великая память и номера», — сказал блогер.

О том, что в Москве сгорел тюнингованный кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча, который он называл 1000-сильным монстром, стало известно 7 октября.

По данным Telegram-канала Baza, Машина полностью выгорела — от кузова остался только каркас. По словам блогера, он не пострадал, а пожар начался из-за того, что автомобиль «перетюнинговали до такой степени, что машина не выдержала.

Позже автоблогер рассказал, что у автомобиля вырвало кардан и он ударил в бензобак. После этого машина загорелась. По его словам, в автомобиле от «Москвича 3» только кузов. Остальное — детали тюнинга.

До этого Эрик Давидыч, продал свой автомобиль BMW золотого цвета за 10 млн рублей и направил эти деньги на помощь бойцам СВО.

Средства были направлены на приобретение транспорта, беспилотников и системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее Эрик Давидыч призвал создать площадку для стритрейсеров.

