Давидыч продал BMW и отдал 10 миллионов рублей на СВО

Автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, продал свой автомобиль BMW золотого цвета за 10 млн рублей и направил эти деньги на помощь бойцам СВО. Об этом сообщает RT со ссылкой на жену Китуашвили Монику.

Отмечается, что средства были направлены на приобретение транспорта, беспилотников и системы радиоэлектронной борьбы.

28 февраля сообщалось, что «Единая Россия» передала автомобили и технику бойцам в зону СВО.

До этого «Единая Россия», фонд «Наша правда» и «Молодая гвардии Единой России» передали подразделениям в Донецкой народной республике и на Запорожском направлении технику для боевых действий и зачистки.

В мае сообщалось, что Эрик Давидыч хочет через суд взыскать более 200 млн руб. с «русского Тони Старка» за оскорбления и обвинения в краже автомобиля.

Ранее Эрик Давидыч призвал создать площадку для стритрейсеров после гибели футболиста в ДТП.