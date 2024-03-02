Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Давидыч продал BMW и отдал 10 миллионов рублей на СВО

Блогер Давидыч потратил 10 млн руб. от продажи золотого BMW на помощь бойцам СВО

close
100%
Эрик Давидович/vk.com

Автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, продал свой автомобиль BMW золотого цвета за 10 млн рублей и направил эти деньги на помощь бойцам СВО. Об этом сообщает RT со ссылкой на жену Китуашвили Монику.

Отмечается, что средства были направлены на приобретение транспорта, беспилотников и системы радиоэлектронной борьбы.

28 февраля сообщалось, что «Единая Россия» передала автомобили и технику бойцам в зону СВО.

До этого «Единая Россия», фонд «Наша правда» и «Молодая гвардии Единой России» передали подразделениям в Донецкой народной республике и на Запорожском направлении технику для боевых действий и зачистки.

В мае сообщалось, что Эрик Давидыч хочет через суд взыскать более 200 млн руб. с «русского Тони Старка» за оскорбления и обвинения в краже автомобиля.

Ранее Эрик Давидыч призвал создать площадку для стритрейсеров после гибели футболиста в ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами