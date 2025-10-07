Тюнингованный «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча сгорел дотла

Тюнингованный кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча, который он называл 1000-сильным монстром, полностью сгорел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Машина полностью выгорела — от кузова остался только каркас. По словам блогера, он не пострадал, а пожар начался из-за того, что автомобиль «перетюнинговали до такой степени, что машина не выдержала», — сообщает канал.

До этого Эрик Давидыч, продал свой автомобиль BMW золотого цвета за 10 млн рублей и направил эти деньги на помощь бойцам СВО.

Средства были направлены на приобретение транспорта, беспилотников и системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее Эрик Давидыч призвал создать площадку для стритрейсеров.