В России предложили ввести ОСАГО для курьеров на СИМ

Страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) предложил ввести в России председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом депутат сообщил ТАСС. Соответствующее обращение направлено в Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Я обращаюсь в союз страховщиков для того, чтобы был разработан добровольный универсальный продукт, который можно было бы использовать курьерам. <...> Если в результате действий курьера пострадают люди, имущество, транспортные средства, то ущерб компенсирует страховая компания - так же, как это сегодня работает на рынке ОСАГО», - сказал Нилов.

По его словам, из-за того, что для управления СИМ не требуется полис ОСАГО, взыскание с курьеров компенсации ущерба в случае ДТП затруднено.

До этого заместитель мэра столицы Максим Ликсутов заявил, что в Москве удалось снизить число ДТП с самокатами на 60% по сравнению с прошлым годом, однако, важно дальше работать по данному направлению. Он напомнил, что сейчас все работающие в столице курьеры должны регистрироваться в специальной системе, иначе они не смогут работать в известных сервисах доставки.

«Мы знаем транспортное средство, которым он пользуется. Мы заставили все сервисы доставки разместить опознавательный знак и на сумке, и на транспортном средстве. Дальше в случае нарушений мы через камеры фотовидеофиксации, которые есть в городе, распознаем эти номера и передаем для вынесения юридических действий тем службам доставки, за которыми они числятся», — объяснил Ликсутов.

Ранее в мэрии Москвы пообещали не делать все парковки в городе платными.