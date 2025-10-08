На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили урегулировать деятельность частных таксистов

Депутат Гусев: для частных водителей такси нужно создать отдельное регулирование
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Для водителей такси, которые работают на личных автомобилях, нужно ввести отдельное регулирование. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Мы предлагаем создать отдельное регулирование для водителей, подрабатывающих на личных автомобилях, чтобы дать возможность людям — в том числе тем, кто возвращается с СВО, — легально и спокойно зарабатывать», — сказал депутат.

Гусев добавил, что в настоящее время в «серой зоне» находится около 1,5 млн водителей такси. Действующие нормы для них невыполнимы, подчеркнул парламентарий.

Первый зампред отметил, что сейчас комитет ждет предложения по стандартам от всех участников рынка. На их основе будут подготовлены необходимые поправки, уточнил Гусев.

В июле заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что по всей России необходимо запретить работу мигрантов в такси. По его словам, введенная в Санкт-Петербурге мера по ограничению работы иностранцев в сфере общественного транспорта может повысить безопасность граждан.

Ранее в Госдуме назвали последствия создания списка автомобилей для такси.

