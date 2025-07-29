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В Госдуме предложили запретить работу мигрантов в такси по всей России

Депутат Матвеев: работу мигрантов в такси нужно запретить по всей России
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

По всей России необходимо запретить работу мигрантов в такси. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

По его словам, введенная в Санкт-Петербурге мера по ограничению работы мигрантов в сфере общественного транспорта может повысить безопасность граждан. Он отметил, что аналогичные ограничения также были введены в Самарской области.

«Это правильно, потому что вообще необходимо очень ответственно относиться к работе общественного транспорта, в том числе такси. Есть необходимость в том, чтобы распространить такой запрет на [всей] территории России», — заявил Матвеев.

Депутат отметил, что действие запрета не будет действовать на мигрантов, получивших паспорт РФ, а также граждан Киргизии, Казахстана и Армении. Он допустил, что при введении подобных мер может произойти перераспределение рабочих мест в пользу граждан России. Матвеев объяснил, что подобные ограничения на работу будут действовать лишь в отношении граждан Таджикистана и Узбекистана.

28 июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в такси в городе до конца 2025 года.

Ранее в Нижегородской области мигрантов лишили работы в ряде отраслей.

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