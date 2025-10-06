На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали последствия создания списка автомобилей для такси

Депутат Москвичев: список допустимых для такси машин не сократит перевозчиков
Руслан Кривобок/РИА Новости

Введение списка марок автомобилей, допустимых для использования в такси, не приведёт к потере рабочей силы или сокращению числа перевозчиков, убеждён глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. На каршеринг россияне также не станут из-за этого массово пересаживаться, заявил он НСН.

«Сегодня в России производится достаточно машин для работы в легковом такси, поэтому потери рабочей силы и уменьшения количества перевозчиков не будет. Полагаю, что каждый год модельный ряд для работы в такси будет расширяться, а объём выпуска автомобилей — увеличиваться», — отметил парламентарий.

Он не согласился с прогнозами о сокращении рынка на фоне того, что россияне начнут чаще делать выбор в пользу каршеринга. По мнению Москвичева, каршеринг-авто граждане используют только для каких-то личных целей, и зачастую по удобству с такси это не сравнится. По этой причине услуги перевозчиков всегда останутся востребованными, заключил депутат.

Напомним, 3 октября сообщалось, что Минпромторг расширит перечень автомобилей, предписанных для закупки в качестве такси с 1 марта 2026 года. Помимо Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute и Voyah в список планируют добавить Haval, Tenet и машины, которые выпускает калининградский завод «Автотор». О том, какие в итоге автомобили начнут приезжать за клиентами в следующем году, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минпромторг раскрыл, почему УАЗ допустили к работе в такси.

