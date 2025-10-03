На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сильно сократилась выдача одного вида займа

Автостат: в России выдача автокредитов сократилась на 12% за год
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

В России выдача автокредитов за год сократилась на 12%. Об этом сообщает агентство «Автостат».

«В начале осени рынок кредитования новых легковых автомобилей вырос в количественном выражении на 11% относительно августа. Однако по сравнению с сентябрем 2024-го он сократился на 12% В денежном выражение снижение к уровню годичной давности составило 8%», — говорится в публикации.

При этом займы для автомобилей с пробегом выросли на 15% в штуках по сравнению с августом, но упали на 35% относительно сентября 2024 года.

Аналитики прогнозируют, что автокредитование начнет показывать отрицательную динамику при сравнении с предыдущим месяцем на фоне сокращения различных льгот и скидок от автопроизводителей.

До этого депутат Сергей Миронов заявил, что в России нужно расширить условия для получения кредитных каникул, чтобы они должны стать доступнее не только по критериям получения, но и по размеру займа.

Он отметил, что сейчас механизм кредитных каникул действует для бойцов СВО, а с 1 октября закон распространился на самозанятых и малый бизнес. Для остальных россиян воспользоваться отсрочкой можно только при чрезвычайной ситуации или серьезном снижении дохода более чем на 30%. Миронов заявил, что нужно учитывать также расходы, изменение состава семьи или ухудшение здоровья, чтобы расширить критерии «трудной жизненной ситуации».

Ранее россиянка оказалась в долговой яме из-за реформы утильсбора на иномарки.

