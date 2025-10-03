Россиянка оказалась в долговой яме из-за реформы утильсбора на иномарки

Россиянка с двумя несовершеннолетними детьми заказала автомобиль Toyota RAV4 из-за рубежа и теперь вынуждена брать долги и кредиты из-за изменений в расчете утильсбора с 1 ноября. Об этом сама пострадавшая, Татьяна Нетесова, рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«В августе 2025 года произвела полную оплату инвойса за новый автомобиль Toyota RAV4. Сейчас он ожидает прохождения погранперехода на казахстано-китайской границе (Хоргос-Нур Жолы), но там очень длинные очереди и плюсом национальный китайский праздник, что затягивает доставку до месяца (новые ставки утильсбора начнут действовать с 1 ноября — «Газета.Ru»). Это загоняет меня в кредитную яму, так как новая сумма утильсбора 750 тыс. рублей вместо 3,4 тыс. рублей», — пояснила собеседница.

Татьяна отметила, что об изменении утильсбора стало известно только в сентябре, и успеть привезти автомобиль до 1 ноября физически невозможно.

close Кадр из видео/AWD Group/VK

По ее словам, если бы она знала заранее о готовящемся нововведении, то не стала бы покупать этот автомобиль, а рассчитывала стоимость машины и всех остальных расходов с учетом своих финансовых возможностей.

«Для меня это большая сумма, мне ее не потянуть», — сказал Нетесова.

В аналогичной ситуации оказались и многие другие россияне, например, знакомый Нетесовой, которого ждет переплата за автомобиль в районе 2 млн рублей.

Женщина опасается, что машину придется оставить на границе и не растамаживать.

«Я бы хотела, чтобы людям, которые не знали об увеличении утильсбора, спокойно дали привезти машины хотя бы до 1 января 2026 года. А еще лучше бы не повышали утильсбор настолько сильно», — заключила Нетесова.

