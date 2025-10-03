На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФАС объяснила рост цен на бензин

В ФАС не нашли нарушений в росте цен на бензин в Хабаровском крае
Сергей Аверин/РИА Новости

Управление ФАС России по Хабаровскому краю не нашло нарушений в повышении цен на бензин. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления Николай Костромеев.

«По направлению, которое сейчас самое проблемное — это Советско-Гаванский и Ванинский районы — поступило значительное количество заявлений. <…> [По цене] на сегодня мы признаков нарушений антимонопольного законодательства не видим», — цитирует его слова ТАСС.

По словам Костромеева, цены на бензин растут из-за увеличения оптовой реализации и повышения стоимости топлива на бирже.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае автомобилисты начали записываться в очередь за бензином по спискам, а в Крыму ввели лимит 30 литров на отпуск топлива на АЗС. В некоторых регионах действительно могут быть сложности, но ситуация нормализуется к концу октября, и автомобилистам не стоит запасать бензин, чтобы ее не усугублять, объясняют эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Хабаровского края решил бороться с топливным кризисом.

