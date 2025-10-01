На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Хабаровского края решил бороться с топливным кризисом

Губернатор Демешин: в Хабаровском крае не должны страдать из-за нехватки бензина
true
true
true

Губернатор Хабаровского края взял на контроль ситуацию с топливным кризисом в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале Дмитрий Демешин.

«По железной дороге доставлены 117 тонн бензина АИ-95, все шесть АЗС работают; отгрузка топлива продолжается, чтобы покрыть потребность обоих районов, которая составляет около 300 тонн ежедневно; будем работать с причиной проблемы, а именно с тем, что частные АЗС не могли закупить достаточные объемы топлива на бирже», — заявил он.

По словам Демешина, сложившаяся кризисная ситуация недопустима, а местные жители не должны страдать от недостатка топлива.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае автомобилисты начали записываться в очередь за бензином по спискам, а в Крыму ввели лимит 30 литров на отпуск топлива на АЗС. В некоторых регионах действительно могут быть сложности, но ситуация нормализуется к концу октября, и автомобилистам не стоит запасать бензин, чтобы ее не усугублять, объясняют эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минпромторг раскрыл список автомобилей для работы в такси.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами