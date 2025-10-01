Глава Хабаровского края решил бороться с топливным кризисом

Губернатор Хабаровского края взял на контроль ситуацию с топливным кризисом в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале Дмитрий Демешин.

«По железной дороге доставлены 117 тонн бензина АИ-95, все шесть АЗС работают; отгрузка топлива продолжается, чтобы покрыть потребность обоих районов, которая составляет около 300 тонн ежедневно; будем работать с причиной проблемы, а именно с тем, что частные АЗС не могли закупить достаточные объемы топлива на бирже», — заявил он.

По словам Демешина, сложившаяся кризисная ситуация недопустима, а местные жители не должны страдать от недостатка топлива.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае автомобилисты начали записываться в очередь за бензином по спискам, а в Крыму ввели лимит 30 литров на отпуск топлива на АЗС. В некоторых регионах действительно могут быть сложности, но ситуация нормализуется к концу октября, и автомобилистам не стоит запасать бензин, чтобы ее не усугублять, объясняют эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

