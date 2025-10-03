На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Куска забора просто нет»: очевидица — о последствиях падения Porsche в Фонтанку

Жительница Петербурга заявила, что упавшее в Фонтанку авто почти не выглядело разбитым
true
true
true

На месте падения Porsche Cayenne в Фонтанку работало много спецтехники, а после того, как автомобиль достали из воды, в реку ныряли водолазы. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница Санкт-Петербурга Варвара. По ее словам, на месте ЧП нет «куска забора», однако сам автомобиль сильно поврежденным не выглядел.

«Там было много спецтехники: пожарные машины, много полиции, водная полиция была и скорая. Было много спецлюдей. Перекрыли там дорогу, никого не пускали. Краном доставали машину из воды. Насколько разбита машина, не так хорошо видно было. В общем и целом выглядела не сильно поврежденной. После был еще заход водолазов, как я поняла. Минут через 15 перекрытий уже не было, полиция уехала, кроме водной. Куска забора просто нет — где-то два этих металлических пролета. А так, все остальное целое», — сказала она.

Утром 3 октября издание «Фонтанка» сообщило, что Porsche Cayenne пробил ограждения набережной неподалеку от Летнего сада в Санкт-Петербурге и упал в реку. Внутри находились пьяный водитель и его пассажирка, последняя не выжила. Мужчине удалось выбраться из автомобиля, он попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве из реки достали упавший в нее автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами