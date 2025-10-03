«Куска забора просто нет»: очевидица — о последствиях падения Porsche в Фонтанку

На месте падения Porsche Cayenne в Фонтанку работало много спецтехники, а после того, как автомобиль достали из воды, в реку ныряли водолазы. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница Санкт-Петербурга Варвара. По ее словам, на месте ЧП нет «куска забора», однако сам автомобиль сильно поврежденным не выглядел.

«Там было много спецтехники: пожарные машины, много полиции, водная полиция была и скорая. Было много спецлюдей. Перекрыли там дорогу, никого не пускали. Краном доставали машину из воды. Насколько разбита машина, не так хорошо видно было. В общем и целом выглядела не сильно поврежденной. После был еще заход водолазов, как я поняла. Минут через 15 перекрытий уже не было, полиция уехала, кроме водной. Куска забора просто нет — где-то два этих металлических пролета. А так, все остальное целое», — сказала она.

Утром 3 октября издание «Фонтанка» сообщило, что Porsche Cayenne пробил ограждения набережной неподалеку от Летнего сада в Санкт-Петербурге и упал в реку. Внутри находились пьяный водитель и его пассажирка, последняя не выжила. Мужчине удалось выбраться из автомобиля, он попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве из реки достали упавший в нее автомобиль.