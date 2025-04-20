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Появилось видео поднятия автомобиля, который упал утром в реку Яуза в Москве

Подъем автомобиля из реки Яуза в Москве попал на видео

Спасательные службы подняли из реки Яуза в Москве автомобиль, который сегодня утонул в результате ДТП. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

Судя по кадрам, для подъема автомобиля Toyota Camry из воды был задействован автокран. У попавшей в ДТП машины полностью разбита передняя часть, смещено назад правое колесо, повреждена передняя пассажирская дверь. При этом стекла у автомобиля целы.

Об инциденте утром 20 апреля сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На Рубцовской набережной в районе д. 2 произошел съезд автомобиля в реку Яуза. Водителю удалось самостоятельно выбраться из тонущей машины, он не пострадал. На месте работают оперативные службы города. Движение транспорта по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка было перекрыто из-за ДТП. Позже движение было восстановлено.

До этого японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 улетел с обрыва в горную реку в Дагестане. Он пролетел около 100 метров. Проезжающие мимо водители заметили снесенный отбойник, а потом и машину в реке. Помочь пострадавшим и вытащить внедорожник собрались 50 человек.

Ранее в Грузии на видео попало, как мужчина выбирался из тонущего авто.

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