В Госдуме рассказали о новых дорожных знаках

Депутат Федяев рассказал о трех новых дорожных знаках в 2026 году
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Со следующего года в России появятся новые дорожные знаки, предусмотренные обновленным ГОСТом. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Депутат выразил надежду на то, что изменения помогут снизить аварийность на дорогах. По его словам, появится вертикальный знак «Стоп-линия», который установят там, где нельзя поставить традиционный горизонтальный.

«Отмечу и введение знака 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который позволит поберечь машины и повысить комфорт в пути», — сказал Федяев.

Он добавил, что знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1) даст знать водителям, что у участника дорожного движения есть ограничение по слуху.

«Долгое время у нас существовал знак 8.15 «Слепые пешеходы», но слабослышащие и глухие пешеходы требуют такого же внимания от водителя», — отметил депутат.

Он упомянул, что эксперименты с использованием этого знака продолжаются уже почти 10 лет.

В июне этого года зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести специальные номерные знаки для электромобилей. По его мнению, зеленые номера упростят систему идентификации электромобилей.

Ранее ChatGPT создал дорожные знаки с ишаком и пингвином.

