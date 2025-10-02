В Госдуме рассказали о новых дорожных знаках

Депутат Федяев рассказал о трех новых дорожных знаках в 2026 году

Со следующего года в России появятся новые дорожные знаки, предусмотренные обновленным ГОСТом. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Депутат выразил надежду на то, что изменения помогут снизить аварийность на дорогах. По его словам, появится вертикальный знак «Стоп-линия», который установят там, где нельзя поставить традиционный горизонтальный.

«Отмечу и введение знака 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который позволит поберечь машины и повысить комфорт в пути», — сказал Федяев.

Он добавил, что знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1) даст знать водителям, что у участника дорожного движения есть ограничение по слуху.

«Долгое время у нас существовал знак 8.15 «Слепые пешеходы», но слабослышащие и глухие пешеходы требуют такого же внимания от водителя», — отметил депутат.

Он упомянул, что эксперименты с использованием этого знака продолжаются уже почти 10 лет.

В июне этого года зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести специальные номерные знаки для электромобилей. По его мнению, зеленые номера упростят систему идентификации электромобилей.

