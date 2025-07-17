«Му», «Шлак даун», «Повело»: ChatGPT изобрел новые дорожные знаки

ChatGPT создал дорожные знаки с ишаком и пингвином

Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT в ответ на просьбу создать изображение обычных дорожных знаков с их названиями сгенерировал ряд несуществующих указателей, сообщает Telegram-канал «Двач».

На изображении, созданном искусственным интеллектом, предписывающий знак «Движение прямо» называется «Поворот», предупреждающий знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума» — «Паровоз», а «Прочие опасности» — «Давай».

Помимо реально существующих знаков, ChatGPT создал предупреждающий знак «И шаг» с изображением ишака, «Му» (на нем нарисована корова), «Птиц», на котором в треугольник вписан пингвин, и разрешающий знак с предметом, напоминающим шлагбаум, и подписью «Шлак даун». На знаке «Проезд без остановки запрещен» появилась надпись «Sтопэ», а знак «Скользкая дорога» идентифицирован как «Повело».

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