На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России появится новый семиместный кроссовер Changan CS75 Pro

Changan выведет на российский рынок новый семиместный кроссовер CS75 Pro
true
true
true
close
autohome.com.cn

На российском рынке появится новый кроссовер Changan CS75 Pro. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Доступный кроссовер Changan CS75 Pro появится в России. На данный момент ведётся его сертификация», — сообщает портал.

Габариты CS75 Pro составляют 4742 х 1870 х 1720 мм. Его салон представлен в двух исполнениях: на 5 и 7 мест.

В движение Changan CS75 Pro в Китае приводит 1,5-литровый ДВС на 181 л.с. С ним сочетается 7-ступенчатый «робот». Привод - только передний.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Ранее на российский рынок вышла новая китайская автокомпания.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами