В России появится новый семиместный кроссовер Changan CS75 Pro

На российском рынке появится новый кроссовер Changan CS75 Pro. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Доступный кроссовер Changan CS75 Pro появится в России. На данный момент ведётся его сертификация», — сообщает портал.

Габариты CS75 Pro составляют 4742 х 1870 х 1720 мм. Его салон представлен в двух исполнениях: на 5 и 7 мест.

В движение Changan CS75 Pro в Китае приводит 1,5-литровый ДВС на 181 л.с. С ним сочетается 7-ступенчатый «робот». Привод - только передний.

