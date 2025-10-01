На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не спит и не ест»: в Минтрансе восхитились беспилотными авто на М-12

Минтранс: беспилотным грузовикам на М-12 не нужно спать и есть
Владимир Астапкович/РИА Новости

Статистика по транспорту на трассе М-12 показала, что способ доставки товаров беспилотными грузовиками намного выгоднее. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

По его словам, такой автомобиль «не спит и не ест» и едет без остановки с законной скоростью.

Также глава Минтранса отметил, что технологии БПЛА активно используются и в сельском хозяйстве, где повсеместно стали внедряться так называемые «агродроны», которые опыляют, удобряют растения и следят за сорняками.

До этого в Приморском крае на границе с Китаем работники таможни нашли дроны, которые перевозили в фурах.

«Сотрудники ФТС на досмотре в Приморском крае нашли в нескольких фурах два БПЛА самолетного типа, 2672 квадрокоптеров, а также более 200 единиц комплектующих к ним. Некоторые дроны были оснащены тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов», — говорится в сообщении Baza.

Ранее краснодарка получила штраф за превышение скорости, пытаясь спастись от БПЛА.

