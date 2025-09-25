На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Краснодарка получила штраф за превышение скорости, пытаясь спастись от БПЛА

Shutterstock

Женщина из Краснодара получила штраф ГИБДД за превышение скорости, когда пыталась спастись от беспилотника (БПЛА), сообщает Kub Mash.

«Ещё в марте Елена вместе с двумя сыновьями ехала в Приморско-Ахтарск. За полчаса до въезда в город полетели дроны, по её словам, было 8-10 штук. Семья увидела, как два беспилотника сбили, прозвучали взрывы. Младший сын заплакал от испуга и мать втопила со скоростью больше 100 км/ч, хотя разрешено на этом участке — 60. Позже выяснилось, что камера зафиксировала нарушение и женщине пришёл штраф», — сообщает канал.

В суде удалось доказать, что другого способа спастись у женщины не было и постановление отменили.

До этого в Приморском крае на границе с Китаем работники таможни нашли дроны, которые перевозили в фурах.

«Сотрудники ФТС на досмотре в Приморском крае нашли в нескольких фурах два БПЛА самолетного типа, 2672 квадрокоптеров, а также более 200 единиц комплектующих к ним. Некоторые дроны были оснащены тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов», — говорится в сообщении Baza.

По информации канала, коробки с дронами везли из Китая в Россию рядом с другими товарами. Согласно документам, беспилотники должны были доставить на адрес российской фирмы, кроме того, дроны значились как товары народного потребления. На опубликованных в сети кадрах видно, как работники распаковывают коробки с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что дроны начнут использовать для автоматической фиксации нарушений ПДД.

