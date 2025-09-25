Краснодарка получила штраф за превышение скорости, пытаясь спастись от БПЛА

Женщина из Краснодара получила штраф ГИБДД за превышение скорости, когда пыталась спастись от беспилотника (БПЛА), сообщает Kub Mash.

«Ещё в марте Елена вместе с двумя сыновьями ехала в Приморско-Ахтарск. За полчаса до въезда в город полетели дроны, по её словам, было 8-10 штук. Семья увидела, как два беспилотника сбили, прозвучали взрывы. Младший сын заплакал от испуга и мать втопила со скоростью больше 100 км/ч, хотя разрешено на этом участке — 60. Позже выяснилось, что камера зафиксировала нарушение и женщине пришёл штраф», — сообщает канал.

В суде удалось доказать, что другого способа спастись у женщины не было и постановление отменили.

До этого в Приморском крае на границе с Китаем работники таможни нашли дроны, которые перевозили в фурах.

«Сотрудники ФТС на досмотре в Приморском крае нашли в нескольких фурах два БПЛА самолетного типа, 2672 квадрокоптеров, а также более 200 единиц комплектующих к ним. Некоторые дроны были оснащены тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов», — говорится в сообщении Baza.

По информации канала, коробки с дронами везли из Китая в Россию рядом с другими товарами. Согласно документам, беспилотники должны были доставить на адрес российской фирмы, кроме того, дроны значились как товары народного потребления. На опубликованных в сети кадрах видно, как работники распаковывают коробки с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что дроны начнут использовать для автоматической фиксации нарушений ПДД.