«Момент жесткой аварии»: в Арзамасе на видео попал кульбит мотоциклиста

Mash: момент жесткой аварии с байкером в Арзамасе попал на видео

В городе Арзамасе Нижегородской области автомобиль сбил байкера на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Момент жесткой аварии в Арзамасе: водитель иномарки летел через перекресток на желтый свет и сбил скутериста», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль сбивает байкера, от удара человек подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего мотоциклиста.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае на видео попало жесткое ДТП с байкером. Лобовое столкновение произошло 25 сентября в городе Бийске. На опубликованных в сети кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в капот автомобиля, от удара водитель падает на проезжую часть. На помощь к пострадавшему подбегает барнаулец, который в момент ДТП находился за рулем машины.

Ранее подросток на питбайке разбился в жестком ДТП в Новой Москве.