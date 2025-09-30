На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Цемент разлетелся по МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как цемент разлетелся по оживленной дороге
true
true
true

В Москве на МКАД мешки с цементом выпали из проезжающей фуры. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 20 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из проезжающего большегруза, который предварительно выполнял опасные маневры на проезжей части, выпадают мешки с цементом.

До этого сообщалось, что на 47 км Старосимферопольского шоссе в Подольске иномарка сбила пенсионерку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара пенсионерка подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Инцидент произошел 30 сентября. Водитель Mitsubishi ехал на зеленый, когда перед ним появилась 69-летняя женщина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Кроме того, в Новосибирске Mercedes с людьми на большой скорости врезался в столб.

Ранее в Татарстане Lada Niva с людьми попала в жесткую аварию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами