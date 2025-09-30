На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерку жестко сбили в Подмосковье

В Подмосковье произошло жесткое ДТП с пенсионеркой
Telegram-канал Агентство «Москва»

В Подмосковье произошло жесткое ДТП с пенсионеркой. Об этом сообщает агентство «Москва».

«ДТП произошло на 47 км Старосимферопольского шоссе в Подольске, водитель Mitsubishi ехал на зеленый, когда перед ним появилась 69-летняя женщина – избежать столкновения не получилось», — говорится в публикации.

В результате полученных травм женщина не выжила. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге синяя иномарка перевернулась в момент ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, что синий автомобиль приземлился на бок в момент аварии.

Ранее в Сибири на видео попали последние секунды жизни водителя Mercedes.

