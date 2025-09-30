Видео: в Татарстане Lada Niva с людьми попала в жесткую аварию

В Татарстане на видео попало, как Lada Niva с людьми влетела в Tank

В Лаишевском районе Республики Татарстан столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Нива» с прицепом столкнулась с внедорожником «Танк». Хозяин «Нивы» ехал слишком быстро, и его вынесло на встречку», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Tank запечатлел инцидент. На карах видно, как Lada боком врезается в машину. По информации канала, водитель и пассажир Lada Niva получили травмы, несовместимые с жизнью. Люди, которые находились в другом автомобиле не пострадали.

До этого сообщалось, что в Новосибирске Mercedes с людьми на большой скорости врезался в столб. 49-летний мужчина не справился с управлением. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на проезжей части, после чего боком врезается в столб. Далее на видео заметно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, выбиты стекла.

Ранее во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП.