«Выстрелил»: москвич с пистолетом напал на велосипедиста, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как водитель авто напал с пистолетом на велосипедиста
В Москве водитель с пистолетом напал на велосипедиста на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На улице Малыгина произошел конфликт между велосипедистом и водителем автомобиля. В итоге автомобилист помимо словесных аргументов достал травматический пистолет и выстрелил из окна в воздух», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент движения автомобилист и велосипедист начинают ругаться, затем мужчины оставляются свои транспорты и продолжают конфликт сначала на проезжей части, а после – на тротуаре.

По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал. Велосипедист обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовно дело по статье «Хулиганство».

До этого сообщалось, что в Челябинске мужчина напал на пожилого водителя и распылил ему в глаза перцовый баллончик. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее водитель избил москвича после ДТП на МКАД.

