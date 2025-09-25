На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Челябинец напал на пожилого водителя, и это сняли на видео

В Челябинске водитель распылил перцовый баллончик в глаза пенсионеру
true
true
true

В Челябинске мужчина напал на пожилого водителя и распылил ему в глаза перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«Конфликт начался на проспекте Победы после того, как мужчина обвинил пенсионера в неаккуратном вождении», — рассказали очевидцы.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как перед шлагбаумом останавливаются два автомобиля, челябинец выходит из машины и направляется к транспорту пенсионера, после чего распыляет перцовый баллончик ему в глаза и громко кричит. После произошедшего мужчина выходит из своего автомобиля, тогда нарушитель вновь нападает на водителя.

До этого сообщалось, что в Москве на 25 километре МКАД водители устроили драку после ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль перестраивается на соседнюю полосу движения, затем врезается в другую машину.

Ранее двое подростков без прав устроили ДТП в Тюменской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами