Челябинец напал на пожилого водителя, и это сняли на видео

В Челябинске мужчина напал на пожилого водителя и распылил ему в глаза перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«Конфликт начался на проспекте Победы после того, как мужчина обвинил пенсионера в неаккуратном вождении», — рассказали очевидцы.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как перед шлагбаумом останавливаются два автомобиля, челябинец выходит из машины и направляется к транспорту пенсионера, после чего распыляет перцовый баллончик ему в глаза и громко кричит. После произошедшего мужчина выходит из своего автомобиля, тогда нарушитель вновь нападает на водителя.

