ДТП парализовало движение на МКАД

На МКАД на северо-востоке Москвы произошло ДТП, движение в районе места аварии затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 99-го км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

Обстоятельства аварии уточняются, из-за затруднения движения Дептранс призвал водителей искать пути объезда.

В районе 99-го километра МКАД проходит через национальный парк «Лосиный остров». По данным сервиса Яндекс Карты на 12:55 мск, на внутренней стороне трассы образовалась пробка длиной 2,9 км. Пользователи сервиса сообщают, что ДТП произошло в правом ряду. В районе места аварии наблюдается затруднение движения и по внешней стороне МКАД.

Ранее было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.