Проезд по Крымскому мосту перекрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечается в сообщении.

Водителей и пассажиров, находящихся на самом мосту и в зонах досмотра призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников службы транспортной безопасности. О причинах остановки движения по мосту, соединяющему Крым с Краснодарским краем, не сообщается.

