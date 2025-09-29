На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Проезд по Крымскому мосту перекрыт

На Крымском мосту временно закрыто движение
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечается в сообщении.

Водителей и пассажиров, находящихся на самом мосту и в зонах досмотра призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников службы транспортной безопасности. О причинах остановки движения по мосту, соединяющему Крым с Краснодарским краем, не сообщается.

До этого в Подмосковье женщина-водитель застряла в автомобиле из-за опасной парковки. Ей пришлось выбираться наружу через багажный отсек ее машины.

Ранее в России рекордно выросли продажи новых машин.

