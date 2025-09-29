На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рекордно подешевел кроссовер Seres M5

Кроссовер Seres M5 подешевел в России на 500 тысяч рублей
Seres

В России подешевел кроссовер Seres M5, сообщил в своем Telegram-канале автоэксперт Олег Мосеев.

«Seres увеличил скидку на версию M5 2024 года. Скидка на комплектацию Premium 24PY выросла на 500 тыс. рублей, с 1,1 млн рублей до 1,6 млн рублей (+45%)», — сообщил эксперт.

Seres M5 — гибрид с увеличенным запасом хода до 1100 км по CLTC. Мощность 496 л.с., разгон до первой «сотни» за 4,6 с.

До этого в России началась распродажа кроссоверов KGM Torres.

«Теперь при покупке любой комплектации KGM Torres 2024 года выпуска можно без каких-либо условий сэкономить рекордные 800 тыс. рублей», — сообщил портал «Автоновости дня».

Отмечается, что начальная версия City с передним приводом и с учетом скидки предлагается за 3,34 млн рублей.

Ранее на российский рынок вышла новая китайская автокомпания.

